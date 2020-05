Für Absage enteschieden

Langenhagen. Das für den 6. Juni geplante jährliche Ehemaligentreffen am Gymnasium Langenhagen findet nicht statt. Das teilt der Vorsitzende des ausrichtenden Fördervereins, Marco Zacharias, mit. „Das Ehemaligentreffen lebt von Wiedersehensfreude und Geselligkeit. Das wird in diesem Jahr nicht im gewohnten Maße möglich sein, weshalb wir uns für eine Absage entschieden haben.“ Der Termin für das Treffen im kommenden Jahr steht allerdings schon fest: „Wie immer der erste Samstag nach Pfingsten, am 29. Mai 2021.“