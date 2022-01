Für Bürger in Präsenz

Langenhagen (ok). Die Infektionszahlen und die Inzidenz in Sachen Corona steigen Tag für Tag, aber das politische Geschäft geht weiter: 28 Tagesordnungspunkte stehen auf der Agenda der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen, die am Montag, 24. November, ab 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums über die Bühne geht. Wer sich informieren möchte, muss sich auf den Weg in die Konrad-Adenauer-Straße begeben. Im Gegensatz zur Nachbarkommune Wedemark ist in Langenhagen eine Videokonferenz aktuell nur für Ratsmitglieder und die Stadtverwaltung möglich. Zur Agenda: Es geht unter anderem um einen Antrag der Grünen zum Ausbau der Walsroder Straße zwischen Ehlersstraße und Niedersachsenstraße, um einen Antrag des Vereins "Freie evangelische Bildungs- und Erziehungseinrichtung Langenhagen (FEBEL) auf Verlängerung des Betreibervertrages für den Spielkreis sowie das Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt". Ein weiteres Thema ist die Sanierung und Erweiterung des Rathauses. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können Einwohner wie immer Fragen stellen.