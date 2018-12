Für den Frieden beten

Langenhagen. Das letzte Friedensgebet in diesem Jahr geht am Freitag, 7. Dezember, in der Emmausgkirche über die Bühne. Beginn: 18 Uhr. Es gibt im Rahmen einer kurzen Andacht Gelegenheit, noch einmal laut oder leise für den Frieden zu beten, und Kerzen für den Frieden zu entzünden.