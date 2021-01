Für drei Wochen verlegt

Langenhagen. Auf Grund von Renovierungsmaßnahmen in den Räumen des Pfarrbüros der katholischen Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel an der Karl-Kellner-Straße 67 wird das Pfarrbüro ab dem 18. Januar für voraussichtlich drei Wochen in die Räume am Weserweg 3 verlegt. In dieser Zeit ist das Pfarrbüro zu den üblichen Zeiten wie gewohnt erreichbar, die Kontaktdaten sind auf der Gemeinde-Homepage www.liebfrauen-gemeinde.de zu finden.