Für Eltern mit Kleinkindern

Langenhagen. Eltern mit Kleinkindern bis drei Jahren sind herzlich eingeladen, freitags von 9 bis 10.30 Uhr in die Eliakirche an der Konrad-Adeanauer-Straße 33 zu kommen. In der Zeit werden verschiedene Programmpunkte für Kind und Mutter oder Vater angeboten: kurze Geschichten von Winkie-Bär und aus der Bibel, Kinderlieder und Fingerspiele zu verschiedenen Alltagsanlässen und Bastelangebote. Mehrmals im Jahr finden spezifische Sondertreffen zum Thema Erziehung statt. Das kinderfreundliche Ambiente der Kinderstube und des Spielplatzes laden auch zum freien Spiel und zum Austausch ein.