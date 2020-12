Für Gottes Nähe gilt keine Abstandsregel

Martinskirchengemeinde veröffentlicht ein Weihnachtsvideo

Engelbostel/Schulenburg. . „Wir laden herzlich dazu ein, unser 18-minütiges Weihnachtsvideo anzuschauen, das am 24. Dezember ab 9 Uhr auf unserer Homepage www.martinskirchengemeinde.de veröffentlicht wird“, sagt Rainer Müller-Jödicke, Pastor der Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg. „Auch wenn Gottesdienste nicht in Präsenzform gemeinsam gefeiert werden können, finden sie trotzdem statt: in unseren Wohnungen und Häusern, wo wir, jeder Haushalt für sich, darauf vertrauen, dass Gott Mensch geworden ist in der Krippe, um uns nahe zu sein. Dabei gelten für Gottes Nähe keine Abstandsregeln.“Einstimmig beschloss der Kirchenvorstand der Martinskirchengemeinde am Dienstagabend, die Präsenzgottesdienste in Engelbostel für Heiligabend abzusagen. „Wir halten diese Entscheidung angesichts des hohen Inzidenzwertes für Langenhagen und Garbsen für einzig richtig“, sagt Müller-Jödicke. Die Türen der Martinskirche werden jedoch auch am 24. Dezember geöffnet sein: Von 16 bis 18 Uhr lädt die Gemeinde zum stillen Gebet ein.Die Gottesdienste an den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie zu Silvester werden, wie angekündigt, stattfinden; für sie ist eine Anmeldung über das Portal http://martinskirche.gottesdienst-besuchen.de oder über das Kirchenbüro unter der Telefonnummer (0511) 74 11 74 nötig. Auch bei diesen Gottesdiensten wird die Gemeinde die Anmeldezahlen und das Infektionsgeschehen im Blick behalten, um bei Bedarf kurzfristig reagieren zu können.