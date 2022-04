Für Kinder und Babys

Langenhagen (ok). Ein Kinder- und Babyflohmarkt findet am Sonntag, 8. Mai, von 10 bis 13 Uhr in der Kita Kolberger Straße statt. Auf die Besucher wartet ein großes Kuchenbuffet. Die Standgebühr liegt bei sieben Euro. Anmeldungen bitte unter elternvertreter-kitakolberger@web.de