Für Kinder und Jugend

Langenhagen. Der schon tradionelle Kinder- und Jugendflohmarkt im Haus der Jugend findet am Sonntag, 5. September, von 14 bis 16.30 Uhr statt. Es werden etwa 35 Verkäufer ihre Waren anbieten. Es gab viele Anfragen von Bürgern an die Abteilung Kinder, Jungend, Schule und Kultur, welche Corona-Regeln an diesem Tag gelten. Es gilt selbstverständlich die „3G- Regel“, Zutritt nur für Getestete, Geimpfte und Genesene. Auf den Gängen gilt die Maskenpflicht, in den Verkaufsräumen ist der Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Sollte dies nicht möglich sein, muss auch hier eine Maske getragen werden.