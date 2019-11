Adventsfeier beim DRK in Engelbostel

Engelbostel. Der Ortsverein Engelbostel des Deutschen Roten Kreuzes lädt auch in diesem Jahr wieder alle Seniorinnen und Senioren aus Engelbostel (ab 65 Jahre) mit Partner und alle seine Mitglieder herzlich zu seiner Adventsfeier ein. Sie findet am Sonntag, 15. Dezember, dieses Mal um 12 Uhr im Saal von Luhmanns Gasthaus Zur Post in Engelbostel statt.Anmeldungen sind erforderlich möglichst bis zum 1. Dezember unter Telefon (05 11) 78 27 32 (Mattutat).