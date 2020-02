Führung im Kunstverein

Führung im Kunstverein

Langenhagen. Der Verein win lädt alle Interessierten herzlich zu einer eigens reservierten Führung am Freitag, 6. März, im Kunstverein Langenhagen ein!

Die aktuelle Austellung zeigt Arbeiten des Künstlers Christopher Knowles. Es sind teilweise Bilder aus seiner Anfangszeit, wie auch neue Bilder zu sehen, die eigentlich in einer angesehenen Galerie in New York ausgestellt sind. Für den Kunstverein hat Knowles eine Auswahl an Bildern getroffen, die direkt aus New York nach Langenhagen gebracht wurden.

Treffpunkt um 12 Uhr beim Kunstverein Langenhagen.

Das Angebot ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.