Funktionstraining

Langenhagen (ok). Der SC Langenhagen bietet seit Kurzem auch Funktionstraining an. Termin ist immer mittwochs zwischen 9 und 9.30 Uhr im großen Saal des SCL-Clubheim an der Leibnizstraße. Anmeldung unter (0511) 7 40 36 79 oder unter marenzoeller@t-online.de.