Fußreflexzonen

Langenhagen. Wie auf einer Landkarte finden sich am ganzen Fuß Verbindungspunkte zu allen Organen, Gelenken und Knochen sowie zum Immunsystem. Mittels gezielter Massage können so entsprechende Bereiche bzw. Funktionen des Körpers stimuliert werden. Zudem hat die Fußreflexzonenmassage einen entspannungsfördernden Einfluss. Ein Vortrag an der VHS Langenhagen zeigt diese Technik zur Selbsthilfe am Mittwoch, 18. März, von 17 bis 19.30 Uhr. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511)) 73 07-97 04.