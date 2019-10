Gänse und Wurst

Kaltenweide. Am Freitag, 8. November, findet das diesjährige Gänseessen der AWO Kaltenweide im Schützenhaus Kaltenweide um 13 Uhr statt. Wer dabei sein möchte, melde sich bitte baldmöglichst bei Christa Biester unter der Telefonnummer (0511) 73 83 85 an.

Hier erfahren Interessierte auch alle weiteren Informationen über Preis und den weiteren Verlauf. Am Freitag, 15. November, um 18 Uhr veranstaltet die AWO Kaltenweide im Zelleriehaus ihr traditionelles und beliebtes Wurstessen. Wer mitfeiern möchte, melde sich bitte bei Edeltraud Mittelstedt, Telefon (0511) 73 91 94 an. Hier können weitere Einzelheiten erfragt werden.