Gänseessen

Langenhagen. Am Freitag, 15. November, fährt die AWO Langenhagen zum Gänseessen nach Berklingen. Da aus krankheitsgründen Plätze frei geworden sind, gibt es noch Möglichkeiten mitzufahren. Abfahrt ist um 10.30 Uhr an der Haltestelle CCL Kosten : 30 Euro. Anmeldungen bitte bis Sonnabend, 9. November, in der Tagesstätte Ostpassage 3 oder telefonisch unter (0511) 20 30 06 85.