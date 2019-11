Gänseessen

Engelbostel/Schulenburg. Der SoVD-Ortsverband Engelbostel-Schulenburg veranstaltet sein leckeres Gänseessen am Freitag, 29. November, um 17 Uhr in Luhmanns Gasthaus zur Post, Hannoversche Straße 182. Weitere Infos und Anmeldung bitte an Kurt Mörke, Telefon (0511) 74 42 03 (AB) oder (0511) 74 11 27 Luhmanns Gasthaus zur Post.