Gänseessen

Kaltenweide. Die AWO Kaltenweide lädt für Freitag, 12. November, um 15 Uhr zum traditionellen Gänseessen in die Wald See Küche ein. Anmeldungen bitte bei Christa Biester unter Telefon (0511/73 83 85) oder bei Inge Ott unter (0511/77 69 59). Die verschiedenen AWO-Gruppen treffen sich jetzt wieder regelmäßig, die Termine werden im Schaukasten am Glockenturm veröffentlicht.