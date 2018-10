Gänseessen

Kaltenweide. Am 19. Oktober und nicht, wie im Jahresplan angegeben, am 26. Oktober. findet das Gänseessen der AWO Kaltenweide im Schützenhaus Kaltenweide

statt. Wer mit uns genießen und einen anregenden und geselligen Tag verbringen möchte, melde sich bitte baldmöglichst bei Edeltraud Mittelstedt, Telefon (0511) 73 91 94, an.

Hier erfährt man auch alle weiteren Informationen bezüglich Preis und den weiteren

Ablauf. Das Essen beginnt um 12.30 Uhr.