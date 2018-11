Gänseessen

Engelbostel. Das diesjährige traditionelle Gänseessen des SoVD Engelbostel-Schulenburg findet am Freitag, 23. November, um 18 Uhr in Luhmanns Gasthaus zur Post, Hannoversche Straße 182 statt. Mitglieder und Freunde des Ortsverbandes melden sich bitte bis zum 18. November beim 1. Vorsitzenden Kurt Mörke unter Telefon (05 11) 74 42 03 an.