Gänseessen

Langenhagen (ok). Die SPD Langenhagen lädt für Sonnabend, 24. November, ab 18.30 Uhr in die Waldseeterrassen am Stucken-Mühlen-Weg ein. Es gibt Gans satt mit allen Beilagen sowie kleine Dessertüberraschungen. Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer (0511) 73 19 24 oder unter (0511) 73 74 91.