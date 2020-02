Gärten für die Offene Pforte

Langenhagen (ok). Egal, ob gemütlicher Wohlfühlgarten oder wilder Naturgarten – wer bei der Offenen Pforte 2020 mitmachen möchte, muss keine speziellen Anforderungen oder Bedingungen erfüllen. Den Termin legen die Gartenbesitzer selbst fest. Wer mag, bietet den zu erwartenden 20 bis 30 Besuchern etwas an; das ist aber nicht Pflicht. Eintritt wird nicht erhoben. Im Vordergrund stehen Kontakt und Austausch mit interessierten Gästen, die sich gern Rat und Anregungen bei den Besuchen holen. Die Gespräche mit anderen Teilnehmern der Offenen Pforte seien eine große Bereicherung. Um die Planung kümmert sich Sabine Sickau. Sie freut sich über viele interessierte Gartenbesitzer – zum Beispiel mit Staudengarten, Gemüsegarten, Gräser- und Bambusgarten – telefonisch und per WhatsApp ist sie unter der Telefonnummer (0173) 60 93 99 3 oder per E-Mail unter sickausabine@aol.com.