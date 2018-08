Gäste in der Martinskirche

Posaunenchor aus Südafrika spielt

Engelbostel-Schulenburg. Neun Mitglieder des Posaunenchores aus der Kirchenkreis-Partnergemeinde Odi sind ab diesem Wochenende in Langenhagen zu Gast. Die Südafrikaner sind auf Einladung der Region Hannover gekommen und bis Mittwoch in Langenhagen und danach in der Wedemark untergebracht. Am Sonntag, 26. August, werden sie um 10 Uhr den Gottesdienst in der Martinskirche in Engelbostel mitgestalten. Pastor Rainer Müller-Jödicke will in seiner Predigt auch von seiner eigenen Reise nach Odi im letzten Jahr erzählen.