Ganz tief aus der "Kultkiste"

Kultkino zur Weihnachtszeit am Freitag, 7. Dezember

Langenhagen. Mittlerweile zum 21. Mal findet in der St. Paulusgemeinde Langenhagen, Hindenburgstraße 85, das Kultkino statt. Der erste Film lief vor fünf Jahren in der Weihnachtszeit. In diesem Jahr wird ein Film gezeigt, bei dem ganz tief in die „Kultkiste“ gegriffen wurde.In einem winzigen Dorf in der Po-Ebene liegen sich nach dem Zweiten Weltkrieg der Pfarrer und der kommunistische Bürgermeister ständig in den Haaren, um die Seelen ihrer jeweiligen Schäfchen zu retten, auf die eigene Seite zu ziehen oder zurückzuholen und jeder auf seine Weise den Ort glücklich zu machen. Die Auseinandersetzungen nehmen oft handgreifliche Formen an, aber als der Bürgermeister Vater wird, läutet der Pfarrer für ihn die Glocken. In der Schlussszene radeln beide, wie immer im Wettkampf, aus dem Dorf hinaus. Im Stil des Neorealismus gedreht, reflektiert der Film Nöte, Überlebenskünste und Bauernschläue der Dörfler.„Bei diesem Film kann viel geschmunzelt werden und wir einem warm ums Herz“ so Eberhard Engel-Ruhnke vom Kirchenvorstand der St. Paulusgemeinde.Der Film beginnt um 18 Uhr, Einlass ist um 17:30 Uhr. Für einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt.