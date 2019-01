Ganztägiges Hallenturnier

Langenhagen. Für Sonntag, 27.Januar, lädt die Herrenmannschaft der SCL-Fußball-Abteilung zum ganztägigen Hallenturnier in die Sporthalle der Realschule an der Rathenaustraße.14 ein. Von 10 bis 18:30 Uhr kämpfen zwölf Teams um den Turniersieg und bereiten sich so auch auf die anstehende Feld-Rückrunde vor. Fürs leibliche Wohl wird zu familienfreundlichen Preisen gesorgt. Das Teilnehmerfeld: SC Langenhagen I, SC Langenhagen III , Sparta Langenhagen I , Sparta Langenhagen II, LSV Alexandria , SV Altencelle II, SV Irakles Hellas II, TSV Isernhagen, Badenstedter SC II, SC Ayyildiz, TUS Wettbergen II, SV Kickers Vahrenheide.