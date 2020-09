Garage beschmiert

Langenhagen. Vandalen beschädigten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Freitag auf Sonnabend die Garage eines Hauses am Schlenderhahnweg, in dem sie großflächig das Garagentor mit roter Farbe beschmierten. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.