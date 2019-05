Gartenregion Hannover 2019: „Bewegung im Grünen“ am 18. August im Wietzepark

Langenhagen. Die Gartenregion Hannover feiert in diesem Jahr ihr zehntes Jubiläum unter dem Titel „10 Jahre – 10 Feste“. Eines der Feste findet in Langenhagen und Isernhagen statt, und zwar am 18. August im Wietzepark. Unter dem Motto „Bewegung im Grünen“ sind Jung und Alt, Groß und Klein zu Spiel und Sport im Garten eingeladen. Das Spiel-Aktiv-Fest steigt von 10 bis 17 Uhr. Das Jubiläumsprogramm mit allen zehn Festen der Gartenregion Hannover von Mai bis Oktober ist abrufbar unter www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Naherholung/Gärten-genießen/Gartenregion/10-Jahre-10-Feste im Internet. Die kostenlose Broschüre ist auch im Rathaus der Stadt Langenhagen erhältlich.