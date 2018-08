Geänderte Öffnung der Volksbank

Langenhagen. Die Geschäftsstellen der Hannoverschen Volksbank schließen am Mittwoch, 15. August, aufgrund einer internen Veranstaltung bereits eine Stunde früher. Sie sind an diesem Tag nur bis 12 Uhr geöffnet. Volksbank-Kunden werden gebeten, bei Bedarf das örtliche SB-Angebot oder die Online-Services unter www.hannoversche-volksbank.de zu nutzen. Am Donnerstag, 16. August, sind die Geschäftsstellen wieder wie gewohnt ab 9 Uhr geöffnet.