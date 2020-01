Geänderte Öffnungszeiten

Engelbostel. Auf Grund der Witterung nehmen erfahrungsgemäß weniger Seniorinnen und Senioren an den Nachmittagen das Angebot in der AWO-Begegnungsstätte an der Kreuzwippe an. Aus diesem Grund, und auch aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen im Helferteam, bleibt die Begegnungsstätte zurzeit am Montag geschlossen.

Alle Besucherinnen und Besucher der Montagsgruppe sind herzlich eingeladen, das Angebot der Begegnungsstätte am Mittwoch gemeinsam mit der Kreativgruppe zu nutzen.

Die Termine für die Skatspieler bleiben unverändert am Dienstag und Freitag wie bisher bestehen.