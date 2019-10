Geänderter Beginn

Godshorn. Der Gottesdienst der Lektorinnen und Prädikanten in der Kirchengemeinde

Zum Guten Hirten - Godshorn findet am Sonntag, 3. November, um 10 Uhr in der alten Kapelle statt. Im Gemeindebrief ist 18 Uhr als Gottesdienstbeginn angegeben worden.