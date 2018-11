Gedenkzeremonien anlässlich des Volkstrauertags am 18. November 2018

Gedenkzeremonien anlässlich des Volkstrauertags am 18. November 2018

Langenhagen. Anlässlich des Volkstrauertages am 18. November 2018 werden in Langenhagens Kernstadt und Ortschaften am vorletzten Wochenende vor dem 1. Advent mehrere Kränze niedergelegt. Im Rahmen der zeremoniellen Handlungen wird der Toten beider Weltkriege sowie der Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen gedacht. Langenhagener Vereine und Verbände sowie Bewohner sind herzlich eingeladen, sich an den Gedenkstunden zu beteiligen.

Mahnmal Kastanienallee/Feldstraße: Bereits am Sonnabend, 17. November, findet am Mahnmal Kastanienallee/Feldstraße eine Zeremonie statt. Die Zeremonie mit dem Schützenverein Brink, der Freiwilligen Feuerwehr Langenhagen und einer instrumentalen Musikbegleitung beginnt um 18 Uhr. Nach einer Ansprache wird der stellvertretende Bürgermeister Willi Minne einen Kranz am Mahnmal niederlegen.

Ehrenmal an der Elisabethkirche: Superintendent Holger Grünjes und Bürgermeister Mirko Heuer legen gemeinsam am Sonntag, 18. November, um 11 Uhr einen Kranz am Ehrenmal an der Elisabethkirche nieder. Diese Zeremonie wird musikalisch begleitet von einer Abordnung des Blasorchesters Langenhagen.

Denkmal auf dem Alten Friedhof Imhoffstraße: Ebenfalls mit musikalischer Begleitung durch eine Abordnung des Blasorchesters Langenhagen findet die Gedenkstunde am Sonntag, 18. November, an dem Denkmal auf dem Alten Friedhof Imhoffstraße statt. Um 12 Uhr legt dort Langenhagens stellvertretende Bürgermeisterin, Ulrike Jagau, einen Kranz nieder.

Denkmal Stele Rathausinnenhof: Die Kranzniederlegung erfolgt am Denkmal im Rathausinnenhof am Sonntag, 18. November, gegen 10 Uhr in aller Stille.

Engelbostel: Am Volkstrauertag, Sonntag, 18. November, veranstaltet der Ortsrat Engelbostel mit örtlichen Vereinen und Verbänden eine Gedenkstunde. Sie beginnt mit der Kranzniederlegung um 9.30 Uhr am Ehrenmal (Teichweg). Der Back to Church Chor und die Bläsergruppe des Schützenvereins Engelbostel werden die Zeremonie musikalisch umrahmen.

Godshorn: Anlässlich des Volkstrauertages findet am Sonntag, 18. November, um 11.30 Uhr eine Trauerfeier am Ehrenmal auf dem Godshorner Friedhof statt. Der Bläserkorps des Schützenvereins Godshorn übernimmt die musikalische Umrahmung; die Ansprache hält Pastor Falk Wook.

Kaltenweide: Der Ortsrat Kaltenweide veranstaltet anlässlich des Volkstrauertags eine Trauerfeier am Sonnabend, 17. November, um 18 Uhr am Ehrenmal auf dem Kaltenweider Friedhof. Wie in den vergangenen Jahren werden örtliche Vereine und Verbände daran teilnehmen.

Schulenburg: Am Volkstrauertag veranstaltet der Ortsrat Schulenburg mit den Vereinen und Verbänden eine Gedenkstunde, die am Sonntag, 18. November, um 9 Uhr am Ehrenmal beginnt. Die Bläsergruppe des Schützenvereins Engelbostel wird die Zeremonie musikalisch umrahmen. Die Gedenkansprachen halten Pastorin Ulrike Thiele und Ortsbürgermeister Reinhard Grabowsky. Musikalisch begleitet wird die Feierstunde von dem Musik- und

Spielmannskorps Kaltenweide sowie der Liedertafel Kaltenweide. Erstmals wird es neben

der musikalischen Begleitung auch den Vortrag eines Gedichtes geben.