Gefahren am und im Wasser

Langenhagen. Am Sonntag, 26. Mai, informiert die DLRG Langenhagen Nichtschwimmer, Personen mit Migrationshintergrund und Eltern von 15 bis 17 Uhr über Gefahren, die an und in Gewässern vorhanden sind. Die Veranstaltung findet in der DLRG-Wasserrettungsstation am Silbersee in Langenhagen statt. Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben. Die Teilnehmeranzahl ist auf 50 Personen begrenzt. Anmeldungen werden über die Internetseite www.langenhagen.dlrg.de unter dem Quick Link Veranstaltungen angenomme