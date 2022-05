Gefahren

Langenhagen. Die DLRG-Ortsgruppe Langenhagen wird am Sonntag, 12. Juni, um 14 Uhr einen Vortrag über Gefahren am und im Wasser halten. Der Vortrag wird in der DLRG- Wasserrettungsstation am Silbersee stattfinden. Für Personen, die die deutsche Sprache erstmal lernen, werden ehrenamtliche Dolmetscher für die Sprachen Ukrainisch und Farsi anwesend sein und Fragen beantworten. Es besteht auch die Möglichkeit, die DLRG-Station am Silbersee zu besichtigen und sich mit den ehrenamtlichen Rettungsschwimmern der DLRG auszutauschen. Es sind alle Kinder, Jugendliche oder Erwachsene recht herzlich willkommen. Der Vortrag ist für alle Teilnehmer kostenlos.