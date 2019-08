Geflüchtet

Mellendorf. Eine 41-jährige BMW-Fahrerin stellte ihren Wagen nach Auskunft der Polizei am Montag zwischen 8.45 und 14.10 Uhr auf dem Parkplatz am Mellendorfer Bahnhof ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine frische Beschädigung an der linken hinteren Fahrzeugseite fest. An ihrem Auto wurde blauer Fremdlack festgestellt. Vom Verursacher weit und breit keine Spur. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05130) 97 70.