Geflüchtet

Langenhagen (ok) Zwei Unfallfluchten ereigneten sich am Wochenende im Stadtgebiet: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag touchierte ein Autofahrer nach Auskunft der Polizei den linken Außenspiegel eines VW Golfs an der Bäckerstraße, Höhe Hausnummer 1, der am Straßenrand geparkt war. Das Spiegelglas zerbrach dabei. Das Gleiche passierte einen Tag später am Lohkamp. Zeugenhinweise in beiden Fällen bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.