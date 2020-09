Geflüchtet

Langenhagen. Mindestens zwei Einbrecher haben nach Auskunft der Polizei in der Nacht zu Montag ein feststehendes Glaselement in etwa vier Meter Höhe unter Zuhilfenahme eines Zaunes aus der rückwärtigen Wand des Getränkemarkts an der Hans-Böckler.Straße herausgebrochen. So gelangten sie über ein Hochregal in das Innere des Gebäudes. Offensichtlich wurde kurz darauf akustischer Alarm ausgelöst, was die Diebe zur sofortigen Flucht veranlasste.