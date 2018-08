Geflüchtet

Langenhagen (ok). Fahrerflucht in der Schützenstraße: Ein Fahrzeug hat am Mittwoch nach Auskunft der Polizei einen BMW beim Ein- oder Ausparken beschädigt und ist anschließend abgehauen. Schaden: etwa 1.000 Euro. Der Unfall muss sich zwischen 12.30 und 19.30 Uhr ereignet haben. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.