Gegen Baum gefahren

Langenhagen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der unter Alkoholeinfluss stehende,

männliche und vermeintliche Fahrzeugführer am Montag gegen 4.45 Uhr mit dem von ihm

geführten Auto on der Fahrbahn ab und stieß auf der L 382 in Höhe Strandbad Silbersee stadtauswärts gegen einen im an die Fahrbahn angrenzenden Graben befindlichen Baum. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des vermeintlichen Fahrzeugführers ergab eine

Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille. Eine Blutentnahme wurde

angeordnet. Zudem wurden der Führerschein sowie der Wagen

beschlagnahmt. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.