Gegen geparkte Autos

Langenhagen. Ein männlicher, heranwachsender Unfallverursacher stieß nach Auskunft der Polizei am Buschkamp am Sonntag gegen 4.50 Uhr mit dem von ihm geführten Mitsubishi gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW Passat. Infolge des Zusammenstoßes wurden zudem zwei weitere, geparkte Wagen beschädigt. Der Fahrzeugführer war vermeintlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und befand sich zudem mutmaßlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine

Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.