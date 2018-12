Gegen geparktes Auto

Kaltenweide. Ein Zeuge beobachtete nach Auskunft der Poliztei, wie bei einem Ausparkvorgang ein Auto am Freitag gegen 18.45 Uhr in der Straße "Am Osterberg" gegen einen geparkten Audi gestoßen war. Hierbei entstand am Audi ein Schaden von geschätzten 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben soll es sich hierbei um einen silbernen Toyota Yaris gehandelt haben. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.