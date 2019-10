Geh- und Radwege saniert

Bis Ende des Monats Bauarbeiten an Walsroder Straße

Langenhagen (elr). An der Walsroder Straße wird zwischen Hagenhof und Stadtparkallee der östliche Geh- und Radweg saniert. Die Arbeiten beginnen am Montag, 14. Oktober; sie dauern voraussichtlich bis Ende des Monats.Im Baustellenbereich wird für Fußgänger und Radfahrer ein etwa 1,60 Meter breiter Weg auf der Fahrbahn abgesichert. Auf der verbleibenden Fahrbahnbreite wird der Verkehr in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigleitet. Auf dem etwa 90 Meter langen Abschnitt gilt weiterhin 30 km/h. Während der dreiwöchigen Bautätigkeit ist von der Stadtparkallee einzig das Rechtsabbiegen in die Walsroder Straße in Fahrtrichtung Elisabeth-Arkaden gestattet.