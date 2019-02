Gehebelt

Langenhagen. Diebe gelangten nach Auskunft der Polizei zwischen Sonnabend, 9 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, auf den Balkon der in der Hochparterre gelegenen Wohnung "In den Kolkwiesen" und versuchten durch Hebeln an der Balkontür, in die Wohnung einzudringen. Der Versuch misslang und die Täter machten sich aus dem Staub. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.