Gehweg wird saniert

Beeinträchtigungen im Annabergweg

Langenhagen. Die Stadt Langenhagen lässt im Annabergweg ab Montag, 16. September, den westlichen Gehweg sanieren. Er wird während der gut achtwöchigen Bautätigkeit dem Standard des östlichen Gehweges angepasst. Diesen hatte die Stadt bereits 2008 erneuern lassen. Die jetzige Baumaßnahme wird abschnittsweise umgesetzt. Die Arbeiten beginnen am südlichen Ende des Annabergweges, im Einmündungsbereich „In den Kolkwiesen“. Während der Bautätigkeiten wird im Annabergweg die westliche Fahrbahnseite abgesperrt, damit die Baufirma dort ihre Baustelle einrichten kann. Auf der östlichen Seite sowie in einem kleinen Teil von „In den Kolkwiesen“ werden Halteverbote eingerichtet. Für die Baustelle sowie für die Zwischenlagerung von Bodenaushub wird eine Fläche „In den Kolkwiesen“ eingerichtet. Sie befindet sich auf der nördlichen Straßenseite; ein Teil der Fahrbahn muss dafür abgesperrt werden. Die Busse der Linie 616 bleiben von den Arbeiten sowie den Absperrungen unberührt. Mehr als 73.000 Euro investiert die Stadt in den jetzigen Gehweg-Ausbau.