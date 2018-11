Konzert in der Emmauskirche am Sonnabend, 1. Dezember

Langenhagen. Für Sonnabend, 1. Dezember, lädt der Chor der Emmauskirche Langenhagen um 18 Uhr zu einem Konzert mit dem Titel Geistliche Chormusik ein.Das Programm beinhaltet Kompositionen aus zwei der bedeutendsten Werksammlungen des 17. Jahrhunderts: „Geistliche Chormusik“ 1648 von Heinrich Schütz und„Israels Brünnlein“ 1623 von Johann Hermann Schein. Außerdem erklingen Werke von Andreas Hammerschmidt, einem weiteren bedeutenden Komponisten seiner Zeit. Ergänzt wird das Konzertprogramm durch solistische Werke von Schütz und Hammerschmidt.Nachdem vor wenigen Tagen mit verschiedenen Veranstaltungen an das Ende desersten Weltkrieges vor hundert Jahren gedacht wurde, stehen die Kompositionen dieses Konzertes ganz unter dem Eindruck des dreißigjährigen Krieges. Trotz allem oder gerade deswegen darf die Veröffentlichung der Geistlichen Chormusik im Jahre des Westfälischen Friedens als Krönung von Schütz‘ geistlichem Schaffen angesehen werden. Die Ausführenden sind: Barbara Rotering – Sopran | Chor der Emmauskirche Langenhagen Ryoko Morooka – Orgel | Leitung: Barbara Rotering. Der Eintritt beträgt 15 Euro (Schüler/Studenten zehn Euro). Der Vorverkauf läuft in der Buchhandlung an der Marktkirche und Abendkasse (Telefon: 0511/30 63 07; e-mail: buchhandlung-marktkirche@rzr.de)Weitere Informationen finden Interessierte unter www.emmauschor.de.