Konzert am Sonnabend, 1. Dezember, in der Emmauskirche

Langenhagen (ok). Der Chor der Emmauskirche lädt zum Ende des Kirchenjahres zu einem Konzert ein. Termin ist am Sonnabend, 1. Dezember, um 18 Uhr in der Emmauskirche. Das Programm beinhaltet Kompositionen aus zwei der bedeutendsten Werksammlungen des 17. Jahrhunderts: "Geistliche Chormusik" 1648 von Heinrich Schütz und "Israels Brünnlein" 1623 von Johann Hermann Schein. Aiußerdem erklingen "Musikalische Andachten" von Andreas Hammerschmidt, einen weiteren bedeutenden Komponisten seiner Zeit. Ergänzt wird das Konzertprogramm durch solistische Werke von Schütz und Hammerschmidt. Die Ausführenden: Barbara Rotering, Sopran, Ryoko Morocka an der Orgel und natürlich der Chor der Emmauskirche. Die Leitung hat Barbara Rotering. Der Eintritt liegt bei 15 Euro für Erwachsene und zehn Euro.