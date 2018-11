Geistliche Musik

Langenhagen. Am Sonntag, 25. November, gibt es anlässlich des Totengedenkens am Totensonntag zwei Veranstaltungen auf dem Friedhof der Elisabethkirche in der Karl-Kellner-Straße. Um 11 Uhr wird das Bläserensemble der Matthias-Claudius-Kirche im Freien spielen.

Zwischen den Gräbern werden dann Choräle und andere geistliche Musik zu hören sein.

Um 15 Uhr findet in der Kapelle des Friedhofs eine Andacht mit Pastor Torsten Kröncke statt.