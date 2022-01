Geklaut

Kaltenweide (ok). Werkzeuge, Laptop und Scanner im Gesamtwert von 3.000 Euro haben Diebe nach Auskunft der Polizei in der Nach von Mittwoch auf Donnerstag aus einem VW Crafter am Hedwiig-Kettler-Weg gestohlen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.