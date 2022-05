Geknackt

Langenhagen. Einbrecher brachen nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Freitag auf Sonnabend die mit einem Zahlenschoss gesicherte Tür auf, drangen in den Spargel- Verkaufsstand an der Hans-Böckler-Straße ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Diebesgut. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.