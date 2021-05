Geld und Schmuck weg

Langenhagen. Diebe drangen nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in einen am Straßenrand der Hindenburgstraße geparkten und verschlossenen weißen Kia Sportage ein. Aus dem Innenraum wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511)109-42 17.