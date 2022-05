Geldbeutel geklaut

Langenhagen. Diebe traten nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 12.20 Uhr vor einem Wohnhaus am Schildhof an die Geschädigte heran und lenkten sie in der Folge ab, indem sie sie auf einer mitgeführten Stadtkarte nach einer Straße fragten. Während die

Frau auf die Karte schauten, griff einer der Täter in den Einkaufsbeutel und entwendete von dort die mitgeführte Geldbörse mit unter anderem 160 Euro Bargeld. Im Anschluss flüchten sie in Richtung Walsroder Straße. Zur Täterbeschreibung kann lediglich angegeben werden, dass es sich um zwei Männer im Alter um die 30 Jahre gehandelt habe.