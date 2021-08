Geldbörse aus Tasche gestohlen

Langenhagen. Unbekannte Täter entwendet am Freitag letzter Woche zwischen 10.20 und 10.40 Uhr iim LIDL-Markt am Straßburger Platz die in der Handtasche befindliche Geldbörse einer 88-jährigen Geschä-digten mit Bargeld und Ausweispapieren. Die Handtasche wurde zu diesem Zeitpunkt über der Schulter getragen.