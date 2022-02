Geldbörse geklaut

Langenhagen. Ein Dieb schlug nach Auskunft der Polizei am Mittwoch zwischen 7.05 und 8.05 Uhr eine Scheibe des auf einem Firmengelände an der Gleiwitzer Straße abgestellten Opel Insignia ein und entwendete aus der Mittelkonsole die Geldbörse des 44-jährigen Fahrzeugnutzers. In der Geldbörse befanden sich neben den persönlichen Papieren auch 15 Euro Bargeld sowie EC- und Kreditkarte. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.